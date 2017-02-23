Сын Гельмута Коля расказал о роли Ангелы Меркель в смерти матери

В интервью ZEITmagazin сын экс-канцлера Германии Гельмута Коля предположил, что политические действия Ангелы Меркель сыграли свою роль в самоубийстве его матери. Он сказал, что его мать чувствовала себя «преданной» поведением Меркель во время скандала с Гельмутом Коле. «Для меня», — сказал Вальтер Коль, «г-жа Меркель играла не незначительную роль в смерти моей матери».

Мать Вальтера и жена Гельмута, Ханнелоре, покончила с собой в 2001 году, менее чем через два года после того, как ее муж — канцлер Коль — был вовлечен в скандал, в результате которого выяснилось, что он принял денежные пожертвования от неизвестных источников

Ангела Меркель, тогда генеральный секретарь партии ХДС, написала статью в гостевом разделе Frankfurt Allgemeine Zeitung, призвав Коля раскрыть больше информации о платежах. Это было воспринято как конец их дружеского партнерства. В статье Меркель пишет, что настало время для ХДС, чтобы «научиться стоять на своих ногах» без Коля, заявив, что молчание канцлера во время скандала «нанесло ущерб партии».

«Как опытный политик, г-жа Меркель знала, что запускает лавину, которая также может повредить нашей матери и нашей семье», — заявил сказал Вальтер Коль Kohl, добавив, что Меркель не сделала и попытки задаться вопросом, останется ли семья Коля вне внимания во время этого скандала. По словам Вальтера Коля, поведение Меркель в то время усугублялось тем фактом, что она и его мать были друзьями, — пишет Deutsche Welle.

Напомним, что в 1998 году вскоре после выборов разразился скандал с незаконным финансированием ХДС. Были обнаружены средства в размере около 2 миллионов марок, прибывшие от «неизвестных» источников. Несмотря на давление Гельмут Коль, так и не признался в том, кто именно был спонсором, сославшись на то, что обещал не раскрывать их имена. После скандала с Колем, Ангела Меркель стала лидером Христианско-демократического союза (ХДС), а с 2005 года бессменно занимает пост канцлера Германии

Супруга Гельмута Коля, Ханнелоре Коль, о которой он впоследствиии написал в мемуарах: «Без неё, без моей Ханнелоре, все мои успехи и достижения были бы невозможны», покончила с собой в 2001 году, приняв смертельную дому морфина. Она долгое время страдала от редкого заболевания, аллергии на свет, а после истории с незаконным финансированием к этому еще и прибавилось, как говорит Вальтер Коль, ощущение «предательства» со стороны Ангелы Меркель.

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