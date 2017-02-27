Мартин Шульц потерял в рейтинге

Впервые с тех пор, как Мартин Шульц был назван в качестве кандидата СДПГ на пост канцлера, Социал-демократическая партия Германии потеряла голоса избирателей. Рейтинг СДПГ упал на 1% до 32% и таким образом уравнялся с аналогичным рейтингом консервативного блока, состоящего из христианских демократов (ХДС, партия Ангеля Меркель) и Христианско-социального союза (ХСС).

Рейтинг антимигрантской партии «Альтернатива для Германии» (ФАР) партии остался неизменным на уровне 9 процентов голосов избирателей. Не изменилось число поддерживающих Левую партию и «Зеленых»: 8 и 7 процентов соответственно. Чуть улучшилось положение дел у Свободной демократической партии (СвДП): она получила бы сегодня 7% и таким образом прошла бы в бундестаг — сообщает Deutsche Welle. Голосование проводилось институтом Emnid.

Несмотря на недавнюю волну поддержки СДПГ в результате выдвижения Шульца, большинство опрошенных не считают, что лидер СДПГ вытеснит нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель с занимаемого поста.

Согласно результатам опроса, 50% сомневаются, что он сможет стать канцлером, в то время как 36% твердо убеждены, что не станет.

Федеральные выборы в Германии назначены на 24 сентября 2017 года, — напоминает онлайн-издание.

GermanNews