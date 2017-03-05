Эрдоган раскритиковал правительство Германии

Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня обрушился с критикой на правительство Германии, заявив, что оно прибегает к тактике нацисткой эпохи. «Ваша практика не отличается от той, что нацисты практиковали в прошлом», — цитирует слова турецкого лидера Deutsche Welle. Причиной такого резкого комментария стал запрет, обнародованный тремя германских городов на митинги, в ходе которых министры экономики и юстици Турции должен был встретиться с представителями турецкой диаспоры в Германии и донести до них суть референдума, который состоится в азиатской стране в апреле 2017 года.

Разрешения на митинги не были выданы муниципальными властями под предлогами заботы о безопасности и отсутствия необходимого пространства для подобных мероприятий, но Анкара считает, что к этому причастны официальные лица из Берлина и подоплека — политика

Заявление Эрдогана вызвало возмущение в стане партии христианских демократов Германии: Юлия Клёкнер, заместитель Ангеля Меркель в ХДС, заявила, что «это просто возмутительно!…Настоящие государственные мужи не говорят так»

Заметим, что Эрдоган высказался уже после того, как Ангела Меркель в субботу по телефону разговаривали с премьер — министром Турции Бинали Йылдырым в попытке ослаблить напряженнось. Министры иностранных дел двух стран должны встретиться позже.

Напомним, что напряженность в отношениях между Германией и Турцией сохраняется уж достаточно долго и дров в огонь подбросил арест в Турции журналиста с двойным гражданством Дениза Юселя. Юсель работает на газету Die Welt и его арест в Берлине восприняли как атаку на свободную журналистику и вообще свободу слова в Турции.

GermanNews