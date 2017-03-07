Гамбург отменил выступление турецкого министра

Гамбург в понедельник стал четвертым городом Германии, отменивших митинг с участием официального представителя Анкары, министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Полиция заявила, что место, где планировалось провести мероприятие, не может быть использовано «после того, как были выявлены серьезные недостатки пожарной безопасности».

На прошлой неделе три других немецких муниципалитета запретили запланированные выступления турецких министров, приурочыенне к апрельскому перед плебисциту в Турции, на котором будет поставлен вопрос об упразднении должности премьер-министра страны.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в воскресенье подверг резкой критике эти решения, проигнорировав объяснения Берлина, который заявил, что федеральное правительство никоим образом не причастно к запретам. Турецкий лидер не стеснялся в выражениях и в частности заметил, что подобным образом в Германии ограничивается свобода слова и что такая «практика не отличается от той, что нацисты практиковали в прошлом». Данное заявление вызвало бурное негодование у немецких политиков.

Канцелярия Ангелы Меркель в понедельник отвергла утверждения Эрдогана как «абсурдные и неуместные», но в то же время выразила стремление подвести черту под спором, призывав все стороны к здравому смыслу и «холодным головам».

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