Немецкий футболист дистанцировался от AfD

Защитник немецкого футбольного клуба Герта Марвин Платтенхардт, рассматривает возможность судебного иска против правой партии AfD, «Альтернатива для Германии», которая разместила в Твиттере изображение одного из своих лидеров в компании футболиста. 25-летний игрок позировал для селфи с поклонниками столичного клуба после победы в Бундеслиге над Боруссией Дортмунд 2-1 и понятия не имел, что в толпе фанов находился и видный функционер.

Фото Платтенхардта вместе с Франком Шеермессером, одном из представителей берлинского отделения AfD, скоре было размещено в популярной социальной сети. И можно предположить, что это было проделано с популисткой целью повысить шансы политика на сентябрьских выборах в Германии

«@AfDFraktionAGH Пожалуйста, удалите фотографию немедленно! Вы понятия не имеете, с кем я считаю нужным фотографироваться! Я держусь подальше от этого!», — твитнул в ответ на фото футболист. Тем не менее, твит не был удален по запросу игрока, и после тренировки в воскресенье, звезда Герты заявила, что предпримет правовые меры, поскольку фотография была использована без разрешения.

«Они просто использовали меня… Это не правильно размещать что-то подобное», — цитирует слова футболиста The Local. — «Я ответил, и это был правильный шаг, так что давайте посмотрим, как пойдут дела в ближайшие дни».

Клуб Герта заявил, что поддержит Платтенхардта в случае возникновения судебного спора.

GermanNews