Германия может запретить въезд турецким политикам

Глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер заявил, что Германия в качестве последнего средства может запретить турецким политикам въезд на территорию страны. «Мы будем внимательно смотреть на то, что ответственно, а что нет. Запрет на въезд будет последним средством. Но мы оставляем за собой право сделать это», — в интервью газете Funke Mediengruppe заявил немецкий политик.

Альтмайер сказал, что международное право разрешает всем страны, и в том числе Германии, запрещать въезд иностранных государственных должностных лиц в чрезвычайных обстоятельствах. «Этого никогда не происходило в Германии, насколько я знаю», — заявил он. «Но тот факт, что Германия не в полной мере использовала свои возможности в рамках международного права — не гарантия «свободного входа» в будущем».

Напомним, что на прошлой неделе президент Турции Реджем Тайип Эрдоган назвал «нацисткой практикой» запрет на проведении публичных мероприятий на территории Германии с участием турецких министров

Правительство Меркель отвергло подобные обвинения как «недопустимые» и «гротескные», попутно заявив, что никоим образом не воздействовало на решение региональных властей об отменене митингов по соображениям безопасности.

GermanNews