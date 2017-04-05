Мартин Шульц потерял импульс?

Несколько опросов, проведенных в Германии и призванных выяснить, какое количество избирателей поддерживают Социал-демократическуцю партию (СДПГ) и консервативный блок (ХДС и ХСС) дали противоречивую картину. Одно ясно — Мартин Шульц, лидер социал-демократов, потерял импульс, который позволил партии не только выйти из тени, но и лидировать в предпочтениях немцев.

Газета Bild приводит результаты научно-исследовательского института Insa, показывающие, что социал — демократы (СДПГ) во главе с Шульцем сегодня получили бы 32,5 процента голосов избирателей. Практически на столько же, 32 процента, получил бы блок ХДС-ХСС во главе с Ангелой Меркель

Forsa, другой научно — исследовательский институт, понизил результаты партии Шульца до 29 процентов, в то время как консерваторы могут рассчитывать на 36%, — сообщает Deutsche Welle

Третья компания, проводишая опросы среди населения Германии в минувшее воскресенье, Emnid считает, что СДПГ и консерваторы идут сегодня вровень и могут рассчитывать на голоса 33 процентов избирателей каждая

Это что касается политических партий. В отношении государственных лидеров подобной неопределенности нет: большее число граждан считает, что Меркель — «наш кандидат». Избиратели, отвечая на вопрос Forsa, о своих предпочтениях в отношении канцлера высказались так: 42 процентов за Меркель и 31 процент — за Шульца.

Интересно, что опросы, проведенные и Insa и Forsa, зафиксировали значительное падение поддержки у населения правой партии AfD («Справедливость для Германии») — она сегодня составляет всего 9% против 12-13% в начале весны!

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