Гамбургский отель отказал Трампу

Люксовый отель Гамбурга Vier Jahreszeiten («Четыре сезона») не будет размещать президента США Дональда Трампа и членов американской делегации во время встречи лидеров G20, который состоится 7-8 июля 2017 года. Где же остановится американский президент, — задается вопросом Hamburger Abendblatt?

По слухам, в администрации сейчас рассматривается вопрос о размещении в Берлине, откуда Трампу придется летать на встречи G20 на самолете. Однако, пока ни один отель в столице Германии не получал официального запроса на размещение. Вдобавок, службы, ответственные за безопасность гостей, вроде бы отвергли такой вариант, заявив, что все прибывающие делегации остановятся в центре Гамбурга.

Впрочем, главную интригу таит в себе вопрос — почему Трамп получил отказ? Ведь, например, экс-госсекретарь США Джон Керри останавливался в «Четырех сезонах» во время официального визита, и, как говорят, остался очень доволен

Возможно, дело в том, что в Германии многие политики и представители экономической элиты страны еще в ходе президентской гонки в США открыто выражали свои симпатии Хиллари Клинтон, оппоненту Трампу в борьбе за президентское кресло. И потому избрание миллиардера стало шоком для Европы и Германии. Интересно, что настроения лидеров поддерживает и большинство немцев: согласно опросу, проведенного еще до выборов в США, 65% населения заявило, что «боится» его избрания.

GermanNews