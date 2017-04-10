Шульц не собирается расходовать 2% от ВВП на оборону

Мартин Шульц, кандидат социал-демократов на поста канцлера, заявил, что Германия не должна тратить 2% от своего ВВП на оборону. Не будет никакого форсирования расходов на Бундесвер в контексте НАТО, заявил на встрече с иностранными журналистами экс-председатель Европаламента.

«Я не придерживаюсь мнения, что НАТО согласилось достичь этой цели 2 процента расходов на оборону», — в Берлине сообщил журналистам Шульц. «Двадцать миллиардов евро или более дополнительных расходов на оборону, конечно, не будет целью, которую станет преследовать мое правительство», — цитирует слова немецкого политика Deutsche Welle. — «Это не кажется мне самым высоким приоритетом потратить 20 млрд. евро для того, чтобы иметь силу, вооруженную до зубов в центре Европы».

Напомним, что вскоре после своего избрания на пост президента США Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны увеличить свои расходы на содержание такого оборонительного военного блока, как НАТО. Примерно до 2 процентов от ВВП к 2024 году

Помимо этого, Щульц высказался за развитие Европейского Союза. По мнению лидера немецких социал-демократов, те вопросы, которые лучше решать «на местах», то есть в конкретной стране ЕС, стоит оставить в компетенции национальных властей. Но вместе с тем, ответы на такие глобальные вызовы, как уклонение от уплаты налогов или терроризм, потепление общемирового климата, экономическое сотрудничество, не может быть эффективно выработан никакой одной страной самостоятельно.

GermanNews