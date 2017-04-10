Шульц не собирается расходовать 2% от ВВП на оборону
Мартин Шульц, кандидат социал-демократов на поста канцлера, заявил, что Германия не должна тратить 2% от своего ВВП на оборону. Не будет никакого форсирования расходов на Бундесвер в контексте НАТО, заявил на встрече с иностранными журналистами экс-председатель Европаламента.
«Я не придерживаюсь мнения, что НАТО согласилось достичь этой цели 2 процента расходов на оборону», — в Берлине сообщил журналистам Шульц. «Двадцать миллиардов евро или более дополнительных расходов на оборону, конечно, не будет целью, которую станет преследовать мое правительство», — цитирует слова немецкого политика Deutsche Welle. — «Это не кажется мне самым высоким приоритетом потратить 20 млрд. евро для того, чтобы иметь силу, вооруженную до зубов в центре Европы».
- Напомним, что вскоре после своего избрания на пост президента США Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны увеличить свои расходы на содержание такого оборонительного военного блока, как НАТО. Примерно до 2 процентов от ВВП к 2024 году
Помимо этого, Щульц высказался за развитие Европейского Союза. По мнению лидера немецких социал-демократов, те вопросы, которые лучше решать «на местах», то есть в конкретной стране ЕС, стоит оставить в компетенции национальных властей. Но вместе с тем, ответы на такие глобальные вызовы, как уклонение от уплаты налогов или терроризм, потепление общемирового климата, экономическое сотрудничество, не может быть эффективно выработан никакой одной страной самостоятельно.
GermanNews