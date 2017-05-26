Дональд Трамп назвал немцев «плохими»

Президент Дональд Трамп обескураживающе мощно начал встречу с лидерами Европейского Союза в минувший четверг в Брюсселе. «Немцы плохие, очень плохие», — заявил президент США во время встречи с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, руководителем Совета ЕС Дональдом Туском и другими высокопоставленные официальными лицами, — сообщает DER SPIEGEL.

«Посмотрите на миллионы автомобилей, которые они продают в США. Ужасно. Мы остановим это», — будто бы далее сказал Трамп по свидетельству очевидцев, принимавших участие в саммите. Юнкер встал на защиту Германии, заявив, что свободная торговля приносит пользу всем.

Сообщается, что Трамп в Брюсселе успел покритиковать и партнеров США по НАТО, которые «не платят то, что они должны платить» и не декларируют свою приверженность гарантиям коллективной обороны альянса.

Президент США и канцлер Германии Ангела Меркель планируют встретиться на саммите G7 в итальянской Таормине уже сегодня. На этой встрече, возможно, будет обсужден вопрос и значительном профиците торгового баланса Германии с США. Какой также вызвал гнев Трампа и угрозы поднять таможенные пошлины.

GermanNews