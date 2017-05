Трамп раскритиковал Германию в Твиттере

Президент США Дональд Трамп еще раз раскритиковал Германию. Причем на этот раз сделал это в электронной социальной сети Твиттер. «У нас огромный торговый дефицит с Германией, вдобавок они тратят намного меньше, чем должны на НАТО и вооружения. Очень плохо для США. Это изменится» (We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change»), — написал в своем аккаунте глава экономически самой мощной страны мира.

Напомним, что недавно Трамп назвал немцев «плохими, очень плохими» из-за значительного профицита торгового баланса Германии с США на встрече с европейскими лидерами в Брюсселе. А затем шокировал всех на встрече лидеров G7 в итальянской Таормине, отказавшись подтвердить приверженность США к знаменательному Парижскому соглашению по климату.

Впоследствии министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал текущую политику США «близорукой» и обвинил Трампа в отказе от традиционных западных ценностей.

GermanNews