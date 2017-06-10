Работой Меркель удовлетворены 64% немцев

Большинство немцев вновь хочет видеть канцлером страны Ангелу Меркель. В ходе нового опроса, проведенного институтом Infratest-DIMAP в содружестве с каналом ARD выяснилось, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) получила наилучший рейтинг одобрения со стороны населения с самого начала кризиса с беженцами осенью 2015 года. Тогда популярность нынешнего канцлера резко упала после того, как Германия широко открыла двери для приезжих, приняв за год почти 900 тысяч беженцев.

Но теперь 64% опрошенных говорят, что удовлетворены работой Меркель на посту канцлера — было опрошено 1 500 человек по всей стране, — сообщает The Local

38% заявило, что будут на выборах голосовать за консервативный союз ХДС-ХСС. Главные противники Меркель и ее консерваторов, социал-демократы (СДПГ), теряют популярность. Некогда партия, выдвинувшая в кандидаты на пост канцлера Мартина Шульца шла ноздря в ноздрю с ХДС, а теперь сильно уступает — за нее сегодня проголосовало бы не более 24%

Фактически «завяли» националисты, «Альтернатива для Германии» (Afd). Их поддержка сегодня составляет 9% и это позволит пройти в Бундестаг. Но рассчитывать на что-то большее ввиду куда более мудрой в последние месяцы политики правительства в отношении беженцев, правым не приходится.

Неожиданно большой рост показали свободные демократы (ФДП). Эта либеральная партия, которая некогда была ключевым партнером блока ХДС-ХСС, а ныне даже не представлена в парламенте, смогла увлечь своей программой аж 10% избирателей.

Левые и «зеленые» могут рассчитывать на свой обычный электорат, порядка 7-8% избирателей.

GermanNews