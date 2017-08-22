Ультраправая AfD по представительству может стать третьей в Бундестаге

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) обходит другие второстепенные партии в Германии и имеет шансы стать третьей по величине партией в нижней палате парламента страны, Бундестаге, после выборов 24 сентября 2017 года. Опрос, который способен обосновать эти амбиции, был опубликован INSA и изданием Bild на прошлой неделе: выяснилось, что 10% избирателей готовы проголосовать за Afd.

Таким образом «Альтернатива» по популярности среди населения уступает сегодня лишь политическим «тяжеловесам»: христианским демократам Ангелы Меркель (ХДС) с их 37 процентами и СДПГ Мартина Шульца (24%). Как мы помним, ультраправая партия была создана относительно недавно, в 2013 году, и завоевала массу «очков» на критике политики Меркель в области массового приема беженцев.

Меркель ныне уже не та и дает добро на высылку беженцев сотнями. Эффективно работает программа по стимулированию добровольного отъезда на родину. Но Afd не собирается уходить обратно в неизвестность. Да и зачем — она же востребована!

Партия свободных демократов (FDP), не прошедшая 5-процентный барьер на последних выборах, сегодня снова относительно «на коне» и может рассчитывать на 9 процентов голосов. Ровно такую же поддержку избирателей ощущают, и в левой партии Die Linke (The Left Party), — утверждается в прогнозе INSA утверждает. Партия зеленых отстает — за нее готовы отдать свои голоса лишь 7 процентов.

Впрочем, согласно чуть более ранним опросам, Afd поддерживает лишь около 8% избирателей. А левых и ФДП — примерно по 10%.

GermanNews