Так кто же выиграл выборы в Германии?

В Германии состоялись выборы: победу, как и предсказывал любой и каждый, даже не считающий себя экспертом в политике, одержал консервативный блок под водительством Ангелы Меркель. Однако сделал это куда менее уедительно, чем раньше, набрав 33% голосов избирателей.

Коалиционный партнер ХДС/ХСС, партия социал-демократов, на выборах провалилась, набрав всего 20.5%. Какой смысл голосовать за СДПГ, если их позиция практически ни в чем не расходится с позицией Меркель сотоварищи, — так вчера решили высказаться очень многие немцы.

Третьей по числу меств Бундестаге оказалась утраправая партия АдГ, главная антииммигрантская сила в Германии, многими именуемая «коричневой угрозой». Националисты впервы в послевоенной истории страны, пробились в парламент, набрав 12.6% голосов. И могут благодарить за это… Ангелу Меркель и ее консервативно-демократичный кабинет. Открывший в 2015 году двери для миллиона беженцев, и тем самым буквально вернувший на политическую сцену ультраправых — ведь очень многие в Германии посчитали, что подобное количество иммигрантов страна не сможет безболезненно ассимилировать в один прием.

«Альтернатива для Германии» получила представительство в Бундестаге и право во всеулышании заявить о своих приоритетах. Серьезно повиять на принятие тех или иных законов она, правда, пока не в состоянии: все остальные партии отказались идти на какие бы то ни было переговоры с АгД.

Вновь оказались в парламенте Германии «Свободные демократы», СДП, набравшие 10.7% голосов избирателей. Левые из Die Linke взяли свои обычные 9.2% и еще 8.9% отошли «зеленым», ратующим об отказе от традиционных источников энергии и напирающих на экологизацию всего и вся.

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