Суд отказался считаться комментарий «Drecks Fotze» оскорблением

Считается, что оскорбления наказуемы. В случае с «зеленым» членами Бундестага и бывшим федеральным министром сельского хозяйства Ренате Кюнаст это, похоже, не так. По крайней мере, если следовать мнению берлинского окружного суда. Который 9 сентября постановил: «Комментарий «Drecks Fotze» находится очень близко к границе все еще приемлемого для заявителя».

Таким образом Кюнаст публично обозвали на Facebook. Ее адвокат Северин Рименшнайдер была ошеломлена решением суда. «Для меня это явное формальное оскорбление», — заявила она www.morgenpost.de.

Кюнаст хотел добиться от окружного суда, чтобы Facebook сообщил личные данные комментатора. С тем, чтобы было можно инициировать гражданский иск против него.

Обидчик написал под именем «Андреас Гебель». «Может быть, это обычное имя, но для того, чтобы на самом деле сделать ссылку на реального человека, у нас слишком мало данных», — подчеркнула Рименшнайдер. То же самое можно сказать о 21 другом пользователе Facebook, которые резко охарактеризовали политика в популярной социальной сети.

Согласно решению суда, во всех 22 случаях речь идет не об оскорблениях, а о «допустимых мнениях». «Нельзя сказать, что имеется гнусность, если высказывания были употреблены во время спора», — считают служители столичной Фемиды. Заметим, что слово «Fotze» переводится на русский как «п..да».

Предыстория

Все 22 обсуждавшихся в суде комментария были сделаны в ответ на удаленное затем сообщение от правого активиста Свена Либича от 27 марта. Он ссылается на статью в Welt за май 2015 года, где упоминается заявление Кюнаста в мае 1986 года, сделанное в Берлинской палате представителей. Делегат ХДС тогда задал вопрос, поддерживают ли партия «зеленых» мнение своих коллег в земле Северный-Рейн Вестфалия о необходимости декриминализации полового акта с детьми. Кюнаст будто бы ответила: «Да ладно, если насилие не имеет места».

Адвокат политика Рименшнайдер отмечает, что статья Welt лишь частично воспроизводит контекст заявления своей клиентки: «Педофилия или половой акт с детьми никогда не были одобрены или приняты г-жой Кюнаст».

Продолжение… будет?

И уже в ближайшем будущем намерена обжаловать решение берлинского суда в более высоких инстанциях.

GN