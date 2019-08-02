С 1 августа берлинские школьники ездят бесплатно

Начиная с 1 августа 2019 года все школьники в Берлине могут бесплатно ездить на столичном общественном транспорте. Будь то U-Bahn, S-Bahn, трамвай или автобус. Это позволит семьям сэкономить более 200 евро на ребенка в год. И в перспективе улучшит экологию за счет сокращения использования личных автомобилей.

Новый Schülerticket, выпущенный транспортной ассоциацией Берлина и Бранденбурга (VBB), применим в зоне AB, охватывающей большую часть города. Дети старше шести лет также смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, даже если они не посещают школу. Для оформления им необходимо предъявить школьный билет.

Schülerticket позволяет перевозить с собой бесплатно велосипед, собаку или дополнительного ребенка в возрасте до шести лет, — со ссылкой на сайт берлинского отделения партии СДпГ (SPD Berlin) сообщает The Local.

Новый проездной можно заказать онлайн через специальную страницу на сайте BVG: www.bvg.de/schuelerticket.

Ученики, пользующиеся специальным субсидированным проездом Schülerabo, нет необходимости отменять льготу. Поскольку это произойдет автоматически, как только начнется новая подписка. Школьники с пропуском Schülerausweis I смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Берлина в течение переходного периода. Который продлится до конца ноября 2019 года.

Все стажеры, получающие профессиональное образование — Auszubildende или Azubis — получили право на безлимитный проезд в Берлине и земле Бранденбург за 365 евро в год.

Помимо этого, с текущего августа во всех берлинских школах ученики 1-6 классов смогут бесплатно пообедать за счет города. Мера должна сэкономить семейным бюджетам свыше 400 евро на ребенка в год.

GN