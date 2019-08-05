DB платит все больше за задержки и опоздания

Немецкие железные дороги платят все больше денег за задержку и отмену поездов. С 2014 года сумма выплат удвоилась и в прошлом году составила 54,5 миллиона евро. Это следует из доклада, подготовленного правительством Германии в ответ на запрос СвДП, — сообщает Frankfurter Allgemeine.

Согласно законодательству, действующему во всем Евросоюзе, пассажир имеет право на возмещение 25 процентов стоимости проезда при 60-минутной задержке. И до 50 процентов если она составила 120 минут.

Тот факт, что Deutsche Bahn (DB) установил новый рекорд по суммам компенсаций, отчасти можно объяснить падением пунктуальности при перевозках на большие расстояния. В 2018 году только 74,9 процента поездов ICE и IC прибыли вовремя. В 2017 году прибыли в срок 78,5 процента составов дальнего следования. А в 2016 году -78,9 процента. Однако из статистики, приведенной госсекретарем по транспорту Энаком Ферлеманом, не видно, сколько поездов опоздало более чем на час или два, — подчеркивает издание.

Недавно стало известно и об амбициозных планах немецких парламентариев снизить НДС на железнодорожные билеты. Что приведет к бурному росту спроса на поезда! По некоторым оценкам Deutsche Bahn получит до 5 млн. новых клиентов ежегодно.

GN