«Ребенку, который плохо говорит по-немецки, — не место в начальной школе»?

Видный политик из ХДС Карстен Линнеманн призвал к последствиям для первоклассников, плохо владеющим немецким языком. «Вкратце: ребенку, который плохо говорит и понимает по-немецки, — не место в начальной школе», — заявил Линдеманн RP OLINE. «Должно быть дошкольное требование, при необходимости обучение следует отложить. Это стоит денег, но отсутствие интеграции и образования намного дороже».

Слова Линнемана вызвали жаркие дебаты. «Предложение неверное. Дети должны быть зачислены, когда они достигнут школьного возраста», — заявила во вторник Марези Лассек, федеральный президент ассоциации начальной школы. Школы предназначены для приема детей с разными языковыми навыками. В конце концов, у некоторых детей из немецкоязычных семей также имеются серьезные проблемы с языком.

Комиссар Федерального правительства по интеграции Аннет Видманн-Мауз отвергла продвижение Линнеманна. «В обязательном образовании нечего менять», — сказала Видманн-Мауз.

Резкую критику заслужил Линнеманн со стороны СДПГ, Левой партии и Зеленых. Сопредседатель «левых» Катя Киппинг заявила, что комментарии Линнемана «ловили голоса на правом берегу». Политик из СДПГ Марья-Лииза Фёллерс назвала заявления «популистским шумом как во время предвыборной кампании».

С другой стороны, Линнемана поддержал Генеральный секретарь Экономического совета ХДС Вольфганг Штайгер. «Эти годы наивности в интеграционной политике перегружали наши школы», — сказал Штайгер. Дети, не владеющие немецким языком, не могут просто быть зачислены в классы вместе с другими школьниками. Это настолько связало бы учителей, что большинству детей было бы трудно ходить в школу.

Генеральный секретарь ХДС Пол Зиемяк назвал дебаты об обучении отсутствующим знаниям немецкого языка «важной темой». В частности, он написал в Твиттере во вторник вечером: «Чтобы все дети в школе могли присоединиться и участвовать на равных, нам нужна целенаправленная языковая поддержка в детском саду, везде обязательные языковые тесты перед зачислением. Обязательное финансирование и школьные языковые программы для выявления недостатков».

GN