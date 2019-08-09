Пенсии в Германии вновь подрастут

Заработная плата растет, рынок труда Германии стабилен — в перспективе это окажет положительное влияние на 21 миллионов пенсионеров. Эксперты полагают, что они вновь могут рассчитывать на увеличение пенсий.

Если условия на рынке труда кардинально не изменятся, пенсии в следующем году увеличатся на 3%. Об этом новостному журналу «Фокус» заявил пресс-секретарь социальной политики парламентской группы ХДС/ХСС Питер Уайт. Возможен и более значительный рост. Во всяком случае этого не исключает руководитель отдела страхования по старости Немецкой конфедерации профсоюзов (DGB).

С 1 июля 2019 года пенсии в Германии подросли. В западной части страны они увеличились на 3,18%, в восточной — на 3,91%, — сообщает www.morgenpost.de. Приблизительно столько же добавили пенсионерам и в 2018 году: + 3,22% в Западной Германии и + 3,37% — на востоке.

Тем не менее, не очевидно, что уровень повышения пенсий останется стабильным и впредь. Поэтому экономисты считают необходимым увеличить подоходный налог, чтобы финансировать растущие пенсионные расходы. Согласно недавнему исследованию Института исследований макроэкономики и делового цикла (IMK), индексация должна работать за счет комбинации более высоких ставок взносов и налогов.

Заметим, что базовый подоходный налог в Германии составляет 14%. А максимальный — 45%.

Пенсия является политическим вопросом в долгосрочной перспективе,- замечает издание. В Германии примерно каждая вторая пенсия в настоящее время составляет менее 900 евро — после вычета взносов на медицинское страхование и долгосрочное медицинское обслуживание. Таков уровень дохода 9,4 миллиона человек.

GN