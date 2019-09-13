Берлин отметит акцией «день без автомобиля»

Во многих городах Германии и по всей Европе 22 сентября отметят «день без автомобиля». Сознательных граждане просят оставить свои машины на парковках и отправиться по делам пешком, на велосипеде или общественном транспорте.

В этот день Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) адресовало берлинцам и гостям немецкой столицы предложение, от которого трудно отказаться. Купив билет по цене 2,80 евро, они смогут целый день путешествовать по городу на автобуса, трамваях, поездах. Цена дневного билет для зоны AB составляет 7 евро, льготный стоит 4,70,- напоминает morgenpost.de.

«День без автомобиля — это прекрасная возможность увидеть, как можно легко и комфортно добраться до пункта назначения с помощью системы общественного транспорта Берлина», — прокомментировала акцию глава BVG Сигрид Никутта.

Разовый билет действителен на протяжении всего воскресенья, 22 сентября 2019 года, и вплоть до 3 часов утра понедельника для поездки во всей тарифной зоне Berlin AB. Приобрести его можно во всех билетных автоматах, в центрах обслуживания клиентов, в автобусах и трамваях. Или через приложения всех участвующих в акции транспортных компаний и VBB.

Как и в случае с обычным дневным билетом, до трех детей в возрасте до 14 лет путешествуют бесплатно.

GN