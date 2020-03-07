В западной Германии установят памятник Ленину?

В западной Германии могут поставить первый в истории памятник Ленину. Во всяком случае первые препятствия, поставленные муниципальными властями города Гельзенкирхен, инициаторы мероприятия смогли преодолеть.

Как сообщает DW, «6 марта участковый суд города Гельзенкирхена федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия отменил запрет на возведение памятника, ранее наложенный городскими властями. Поставить памятник высотой 2 метра 15 сантиметров намерена крайне левая «Марксистско-ленинская партия Германии» (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands). Его торжественное открытие членами партии запланировано на 14 марта.

Городские власти пытались воспрепятствовать этому событию, поскольку партия не получила разрешения от ведомства по охране памятников — монумент намерены поставить перед историческим зданием, которое имеет статус памятника архитектуры и находится в собственности партии.

Суд не счел этот аргумент весомым, поскольку, по его мнению, статуя Ленина никак не умаляет ценность архитектурного памятника, так как находится от него на достаточном расстоянии и не заслоняет его. Аргументы властей Гельзенкирхена о противоречивости фигуры Ленина суд также не учел. Администрация города намерена обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Со своей стороны, «Марксистско-ленинская партия Германии» заявила о «новой великой победе Ленина» за несколько недель до его 150-летия. За этой маоистской партией ведет наблюдение Ведомство по охране конституции ФРГ, по данным которого, цели партии противоречат Основному закону».