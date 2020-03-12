В Германии 2 500 зараженных коронавирусом

По состоянию на полдень четверга, 12 марта 2021 года, во всех 16 землях Германии зарегистрировано более 2500 подтвержденных случаев коронавируса (COVID-19) и три случая смерти.

Пятая смерть, и первая в Баварии, была вызвана новым коронавирусом в четверг днем. У 80-летнего мужчины были и другие хронические заболевания, — сообщает thelocal.de.

Министерствj социальных дел Баден-Вюртемберга сегодня подтвердило четвертую смерть от коронавируса — погиб 67-летний мужчина был из района Ремс-Мурр. Это первый случай смерти в земле, сообщившей о более чем 330 случаях заражения.

Саксония-Анхальт в восточной Германии до последнего вторника оставалась единственной землей, в которой не зарегистрировали ни одного случая заражения. Но, к сожалению, и там начали отсчет: в Галле диагностировали коронавирус у молодого человека 20 лет, недавно вернувшегося из Северной Италии. К четвергу в земле зарегистрировали уже 34 случая.

Поскольку число подтвержденных заболеваний коронавирусной инфекцией в Германии продолжает расти, власти призвали жителей избегать районов с повышенным риском. Канцлер Ангела Меркель в среду 11 марта предупредила, что до 70 процентов населения Германии может в конечном итоге заразиться коронавирусом.

Она сказала, что главная цель заключается в том, чтобы не перегружать систему здравоохранения. И призвала граждан делать все возможное, чтобы замедлить распространение.

GN