Баскетбол, Евролига. Брозе не унывает!

Единственный баскетбольный клуб из Германии, выступающий в Евролиге, Брозе из Бамберга, в этом сезоне не показывает выдающихся результатов: всего 5 побед после стартовых 14 туров. Отчасти виной этому чуть менее сильный ростер — прошлогодний лидер Брэдли Уонамейкер ушел в турецкую Даруссафаку, — отчасти куда более сложный календарь. За неделю иногда приходится проводить до 4-х матчей: по два в Евролиге и чемпионате Германии и относительно скромный про меркам ведущих клубов Европы состав не позволяет играть везде на самом высоком уровне.

Впрочем, Бамберг и его главный тренер, итальянец Андре Тринкьери, не унывает: максимальная отдача и концентрация команды не обсуждается и вполне может преподнести ей, а равно и всей Германии неожиданный подарок в виде места в четвертьфинале турнира.

Вчерашняя победа в рамках 14 тура над грозным соперником, греческим Олимпиакосом, подтвердила — Брозе не будет сдаваться и в принципе имеет силы для прыжка выше головы! Да, сегодня всего 5-9 и скромное 12 место (в следующий раунд Евролиги выходят лучшие восемь команд), но позвольте — сыграть осталось еще 16 туров и все может поменяться кардинально.

Баскетбол команда показывает очень хороший, качественный, а по части процента реализации бросков в отдельных матчах и вообще может давать мастер-классы

Брозе — Олимпиакос 82:68 (23:13, 25:17, 11:20, 23:18)

Брозе: Миллер (20), Козье (17), Мелли (13 + 9 подборов)

Олимпиакос: Спанулис (15), Папаниколау (11)

Следующий матч в турнире Брозе из Бамберга проведет 30 декабря — ее соперником станет один из аутсайдеров текущего розыгрыша, обозленный и потому очень опасный турецкий Галатасарай.

Фото euroleague.net

GermanNews