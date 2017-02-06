Насилие на футбольном матче в Дортмунде

Болельщики футбольного клуба Боруссия Дортмунд после матча Бундеслиги, состоявшегося в минувшую субботу, напали фанов Лейпцига. Полиция констатировала, что в группу поддержки команды из Саксонии летели камни и бутылки, в них плевали — причем фанов Боруссии не интересовало, кого они атаковали: среди пострадавших есть женщины и дети.

Еще перед матчем от 350 до 450 «ультрас» Боруссии собрались на подходах к стадиону и пытались блокировать автобус с болельщиками Лейпцига. Полиция смогла, однако, помочь транспортному средству проехать, после чего фаны дортмундцев обратили свое внимание на отдельно прибывающих болельщиков, имеющих на одежде хоть какую-либо символику Лейпцига. Инциденты происходили и на стадионе.

Полиция достаточно активно вмешалась в происходящее и даже использовала перцовые баллончики и дубинки для разгона групп агрессивно настроенных болельщиков. В ходе беспорядков пострадало порядка 10 фанов Лейпцига, а также 4 сотрудника полиции и служебная собака — 28 ултрас были задержаны.

«Я никогда не видел таких картин, таких наполненных ненавистью гримас в моих полицейских операциях — я в шоке», — заявил на пресс-конференции начальник полиции Дортмунда Эдзард Фрейхофф

Заметим, что Боруссия Дортмунд выиграла со счетом 1-0 и удержала за собой 4 место. Лейпциг, новичок Бундеслиги и главное футбольное откровение этого сезона, по-прежнему второй!

Фото @RBLeipzig_EN

GermanNews