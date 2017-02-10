Филипп Лам повесит бутсы на гвоздь

Филипп Лам, 33-летний капитан футбольного клуба Бавария, объявил, что в конце этого сезона «повесит бутсы на гвоздь», то есть завершит карьеру игрока. Не самый возрастной в Бундеслиге, футболист посчитал, что пришла пора для того, чтобы поменять занятие. «Мой стиль — всегда отдавать все: каждый день, каждую тренировку, каждую игру. Я считаю, что я все еще могу сделать это до конца сезона, но не после», — заявил Лам.

Решение было принято всего через несколько дней после того, как Лам сыграл свой 500-й матч за Баварию. Лам начал играть за мюнхенский клуб в возрасте 11 лет в 1995 году и, если не считать аренду в Штутгарте в 2003-2005 годах, провел всю свою карьеру в Мюнхене. До сих пор он 7 раз становился чемпионом Бундеслиги и вместе с командой выиграл в 2013 году Лигу чемпионов.

В составе сборной Германии по футболу Лам, выступающий на позиции защитника или полузащитника, провел 113 матчей, и в 2014 году стал-таки чемпионом мира в Бразилии. После чего решил завершить свою карьеру в сборной.

GermanNews