Неправильный гимн Германии сыграли на Кубке Федераций

Ассоциация тенниса США (USTA) выпустила официальные извинения после того, как на матче Кубка Федераций между национальной командой и сборной Германии был исполнен немецкий национальный гимн, использовавшийся во время нацистской эпохи. Ошибка произошла во время церемонии открытия серии Кубка Федерации в минувшую пятницу перед матчем местной спорстменки Элисон Риске и немки Андреа Петкович.

«Эта ошибка не повторится», — написала в своем твиттер-аккаунте ассоциация США в субботу вечером после того, как организаторы теннисного турнира случайно запустили первую строфу немецкого национального гимна, который был запрещен в Германии с конца Второй Мировой Войны.

Услышав первые слова нацисткого гимна Петкович была просто шокирована. «Я думала, что это было воплощением невежества, и я никогда не чувствовала себя более неуважительно за всю свою жизнь, не говоря уже о Кубке Федерации, а я играю в Кубке Федерации в течение 13 лет, и это самое худшее, что когда-либо происходило со мной», — сказала немецкая теннисистка после того, как матч закончился

И добавила, что рассматривала возможность просто уйти с корта. Отметим, что поединок против Риске Петкович проиграла со счетом 6-7, 1-6

Отметим, что и общий счет противостояния между командами отражает степень шока в немецкой женской сборной по теннису: 4-0 в пользу США. Два поединка не были доиграны: Юлия Гёргес отказалась от продолжения борьбы при счете 3-6, 1-3 не в свою пользу, а в парном матче Лора Зигемунд и Карина Виттхефт не стали доигрывать, уступая 1-4 американской паре Беттани Маттек-Сэндс — Шелби Роджерс.

Тренер немецкой команды Барбара Риттер заявила, что случившееся: «Абсолютный скандал, неуважительный инцидент и (вообще) непростительно». «Я рыдала. Слушать национальный гимн на Кубке Федерации является священным моментом».

Впоследствии, в дополнение к своему сообщения в Твиттере, USTA официально «искренне извинилась», отметив, что «ни в коем случае мы не имели ввиду любую непочтительность».

GermanNews