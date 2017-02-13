Неправильный гимн Германии сыграли на Кубке Федераций

Неправильный гимн Германии сыграли на Кубке Федераций

Ассоциация тенниса США (USTA) выпустила официальные извинения после того, как на матче Кубка Федераций между национальной командой и сборной Германии был исполнен немецкий национальный гимн, использовавшийся во время нацистской эпохи. Ошибка произошла во время церемонии открытия серии Кубка Федерации в минувшую пятницу перед матчем местной спорстменки Элисон Риске и немки Андреа Петкович.

«Эта ошибка не повторится», — написала в своем твиттер-аккаунте ассоциация США в субботу вечером после того, как организаторы теннисного турнира случайно запустили первую строфу немецкого национального гимна, который был запрещен в Германии с конца Второй Мировой Войны.

  • Услышав первые слова нацисткого гимна Петкович была просто шокирована. «Я думала, что это было воплощением невежества, и я никогда не чувствовала себя более неуважительно за всю свою жизнь, не говоря уже о Кубке Федерации, а я играю в Кубке Федерации в течение 13 лет, и это самое худшее, что когда-либо происходило со мной», — сказала немецкая теннисистка после того, как матч закончился
  • И добавила, что рассматривала возможность просто уйти с корта. Отметим, что поединок против Риске Петкович проиграла со счетом 6-7, 1-6

Отметим, что и общий счет противостояния между командами отражает степень шока в немецкой женской сборной по теннису: 4-0 в пользу США. Два поединка не были доиграны: Юлия Гёргес отказалась от продолжения борьбы при счете 3-6, 1-3 не в свою пользу, а в парном матче Лора Зигемунд и Карина Виттхефт не стали доигрывать, уступая 1-4 американской паре Беттани Маттек-Сэндс — Шелби Роджерс.

Тренер немецкой команды Барбара Риттер заявила, что случившееся: «Абсолютный скандал, неуважительный инцидент и (вообще) непростительно». «Я рыдала. Слушать национальный гимн на Кубке Федерации является священным моментом».

Впоследствии, в дополнение к своему сообщения в Твиттере, USTA официально «искренне извинилась», отметив, что «ни в коем случае мы не имели ввиду любую непочтительность».

GermanNews

Опубликовано 13.02.2017

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