Александр Зверев впервые вошел в Топ-20

19-летний спортсмен Александр Зверев, восходящая звезда немецкого тенниса, в вовскресенье выиграл второй в карьере титул чемпиона турниров, проводимых под эгидой АТР, Open Sud de France в Монпелье! В финале уроженец Вольного города Гамбург переиграл грозного соперника, француза Ришара Гаске: 7-6(4), 6-3.

И обошел его в рейтинге: Александр Зверев, начиная с понедельника, занял 18 строчку в списке лучших теннисистов-профессионалов, потеснив с этого места … Гаске! Интересно, что Александр впервые в карьере вошел в Топ-20 лучших игроков мира и на сегодня является сильнейшей ракеткой Германии

Опытный Филипп Кольшрайбер опустился на 5 строчке и занимает ныне лишь 33 место. А Миша Зверев, о явном прогрессе которого заговорили после Открытого чемпионата Австралии 2017 года, где он победил лучшего теннисиста планеты, британца Энди Маррея, — оккупировал 34 строчку.

GermanNews