Боруссия Дортмунд атакована перед матчем Лиги чемпионов

Три взрыва вчера потрясли автобус футбольного клуба Боруссия Дортмунд с игроками, ранив испанца Марка Бартра во время как немецкая команда направлялась на матч Лиги чемпионов против Монако. Бартра с травмами руки был доставлен в больницу, а матч отложили до среды из-за нападения. Другие игроки Дортмунда «шокированы», но не получили каких-либо физических травм.

Автобус направлялся отеля команды на стадион «Сиганл Идуна Парк», когда перед ним было взорвано сразу три взрывных устройства. Транспортное средство получило повреждение в двух местах. Болельщикам на стадионе было сообщено об отмене матча всего за 15 минут до его начала, полиция разрешила покинуть арену только после того, как убедилась, что это безопасно.

Генеральный директор Дортмунда Ватцке заявил, что: «Вся команда находится в состоянии шока, вы даже не можете представить каком… «надеюсь, что команда будет в состоянии быть в состоянии конкурировать завтра на поле. В кризисной ситуации, как эта, Боруссия сплачивается».

Также сегодня в Лиге чемпионов должен сыграть и еще один клуб из Германии: Бавария в Мюнхене встретится с Реалом из Мадрида.

GermanNews