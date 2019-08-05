Боруссия обыграла Баварию в Суперкубке — 2019

Боруссия Дортмунд прервала трехлетнюю гегемонию Баварии в Суперкубке Германии по футболу. В минувшую субботу, 3 августа, дортмундцы обыграли «красных дьяволов» на собственном стадионе со счетом 2-0. Годы забили: Алькасер на 48-й минуте и Санчо на 69-й. Встреча прошла при большом стечении фанатов — с трибун за футболом наблюдали более 81 тысячи человек.

Игровая статистика свидетельствует, что Бавария владела инициативой и вдвое чаще атаковала. Но, ввиду не лучшей спортивной формы, уступила мотивированному сопернику.

«Конечно, нам грустно, мы играли хорошо, но не очень хорошо. Мы не рисковали, потому и проиграли», — процитировал слова тренера мюнхенцев Нико Ковач портал sport.de. Хотя тактическая схема Баварии намекает на обратное: чемпионам скомандовали играть 4-1-4-1.

Обе команды играли не в оптимальных составах. BVB не хватало Матса Хуммелса, Джулиана Брандта и Торгана Хазарда. Бавария вышла на поле без Лукаса Эрнандеса, Сержа Гнабри и Хави Мартинеса.

Новый сезон футбольной Бундеслиги стартует совсем скоро. Чемпион семи последних лет 16 августа сыграет в Мюнхене с берлинской Гертой. А Боруссия начнет выступление домашним поединком с другими баварцами, Аугсбургом.

GN