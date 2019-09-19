Бавария начала Лигу чемпионов 2019/2020 с победы

Футбольная Бавария начала выступление в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2019/2020 с уверенной победы. Вчера команда Нико Ковача на домашней арене со счетом 3-0 расправилась с «Красной Звездой» из Белграда.

Немцы доминировали весь матч и практически не отдавали мяча сопернику. Тем не менее, поединок сложился для них не так чтобы очень легко. Поскольку сербы «припарковали автобус в штрафной», и буквально лишили соперников пространства.

Лишь на 34-й минуте Бавария сподобилась открыть счет (Коман), второй гол случился на 80-й минуте (Левандовски). Подвел итог поединку Томас Мюллер, отправивший мяч в сетку со штрафного уже в добавленное время.

«У нас была вся игра под контролем, но мы забили слишком мало голов», — цитирует реплику Левандовски www.faz.net. Поляк мог отличиться еще пару раз, протестировал прочность перекладины и его партнер по команде Перишич. Сербы также имели возможность переломить ход игры, но упустили возможность сравнять счет на 78-й минуте.

В еще одном лигочемпионскм матче, состоявшемся накануне, леверкузенский Байер уступил российскому Локомотиву: 1-2. Дортмундская Боруссия во вторник скатала безголевую ничью с Барселоной.

GN