Платформы мюнхенского метро оборудуют дверьми

Мюнхен станет первым городом в Германии, который получит экранные двери на платформах метро. В 2023 году планируется запуск пилотного проекта на станции Олимпиацетрум. Если система хорошо зарекомендует себя, другие станции получат соответствующее оборудование.

Как сообщает www.tz.de, ссылаясь на главу Мюнхенской транспортной компанией, разработка системы не инициирована недавней трагедией во Франкфурте, и ведется уже некоторое время. Новация призвана улучшить безопасность метрополитена. В 2018 году в Мюнхене случилось 215 инцидентов, связанных с падением на рельсы — 21 человек был ранен или погиб.

До 2023 года предстоит проделать большую работу, — пишет издание. И, в частности, не только синхронизировать двери с системой управления метро. Но и каким-то образом унифицировать поезда: транспортную систему городу обслуживают три разных типа с различным расстоянием между дверьми. И платформы — они имеют разную посадочную высоту. Также предстоит изучить, не вызовет ли новая система пробок в часы пик.

GN