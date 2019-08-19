В Берлине открыли пятую станцию, заправляющую водородом

В Берлине открыта пятая водородная заправочная станция для автомобилей на топливных элементах. Это означает, что немецкая столица наряду с Мюнхеном и Гамбургом вошла в число городов Германии с наибольшим количеством водородных станций.

Как сообщает morgenpost.de со ссылкой на компанию H2 Mobility Deutschland, существующая в стране сеть заправок водородом становится все более плотной. В настоящее время имеется 74 АЗС, где заправляют автомобили на топливных элементах. Число должно возрасти до 100 к концу 2019 года. И до 400 — в обозримом будущем.

Автомобили на топливных элементах рассматриваются как технология будущего наряду с электромобилями. Впрочем, они имеют существенные преимущества: дальность хода до 700 километров и длительность заправки три-пять минут.

Новая водородная заправочная станция в Берлине расположена на станции Shell Rothenbacherstraße 1. Непосредственно на главной дороге 109 и рядом с автомагистралью треугольника Панков на подъездной дороге к A10. Согласно H2 Mobility, на АЗС имеется около 230 кг водорода (H2). Этого достаточно для заправки около 50 автомобилей в день.

Пока же во всей Германии имеется только 392 автомобиля на топливных элементах. Суммарный автопарк страны превышает 57,3 млн. автомобилей.

GN