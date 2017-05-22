Германия одобрила сотни мегаватт возобновляемой энергии

Власти Германии одобрили сотни мегаватт дополнительной мощности за счет электроэнергии, вырабатываемой устанавливаемыми на суше ветряными генераторами. Утвержден проект, предусматривающий создание дополнительных 807 мегаватт. Цена осуществления на 20% меньше предыдущей: от государства потребуется субсидия в размере 5,71 евроцентов за киловатт-час электроэнергии, — сообщает Deutsche Welle.

Как замечает издание, только те операторы, которые предлагают производить электроэнергию по самой низкой цене, получили лицензию на строительство в пределах установленной мощности. Ранее компании гарантировали фиксированную цену на элеткроэнергию в течение 20 лет.

Напомним, что Германия уже к 2022 году намерена закрыть все атомные электростанции на территории страны, восполнив эти мощности в основном за счет возобновляемых источников электроэнергии: солнечных батарей и гигантских ветрогенераторов, устанавливаемых как на суше, так и в акватории Северного моря. При этом именно ветер обеспечивает более половины энергии, получаемой из возобновляемых источников в Германии.

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