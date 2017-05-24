Предки человека родом из Европы?

История эволюции человека скорее всего будет основательно переписана после недавней находки ученых из Германии. Как обнаружили специалисты Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment из Тюбингена, исследовавшие ископаемую челюсть из Греции и зуб из Болгарии, предки современного человека скорее всего родом из Европы, а не Африки, как считалось ранее. Во всяком случае, найденные окаменелости примерно на 200 тысяч лет старше, чем найденные ранее.

Челюсть и зуб принадлежат, как полагают специалисты, ранее неизвестному предку человека, Freybergi Graecopithecus, и были датированы возрастом 7.175 миллионов и 7.24 миллионов лет соответственно. То есть они старше, чем ранее известные останки африканского Sahelanthropus, которым не может быть более 7 миллионов лет.

В отложениях, где были найдены окаменелости, немецкие ученые также обнаружили красный, мелкокристаллический ил характерный для пустынь. По этой причине заключив, что 7 миллионов лет назад на пустыня Сахара простиралась до востока Средиземноморья. А Средиземное море в те времена было частично пересохшим и образовало что-то вроде сухопутного моста, по которому предки человека и могли перебраться из Европы в Африку.

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