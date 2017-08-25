В Германии тестируют программу по распознаванию лиц

В Германии запустили экспериментальную программу по распознаванию лиц с помощью видеокамер. Министр внутренних дел страны Томас Де Мезьер доволен промежуточными результатами, но критики опасаются, что в угоду безопасности могут пострадать персональные права граждан.

В четверг министр внутренних дел Германии совершил инспеционный визит на Берлинский железнодорожный вокзал Зюдкройц, один из крупнейших железнодорожных узлов в столице страны. Ежедневно через эту станцию ​​проходят тысячи людей. де Мезьер, отвечающий за внутреннюю безопасность в Германии, хотел узнать, насколько эффективен пилотный проект по распознаванию лиц, который в настоящее время реализуется на вокзале — сообщает DW.

Критики увеличения надзора со стороны правительства также вышли на станцию ​​Зюдкройц в знак протеста против визита де Мезьера. Они потребовали, чтобы шестимесячное полевое испытание, начатое в начале августа, немедленно прекратилось. Активист Пол Герстенкорн из «Digitalcourage», немецкой организации по защите конфиденциальности и цифровых прав, утверждает, что технология, используемая в тестах, создаст куда более обширные профили граждан страны, чем признают защитники проекта

Министр внутренних дел со своей стороны активно защищает проект, заявляя, что технология не используется, чтобы поймать мелких преступников, таких как магазинные воры, и акцентирована на террористах и серьезных нарушителях закона. После доклада де Мезьер высоко оценил свою «удивительную точность» системы из 77 камер, установленных на вокзале — в частности, она аспознала людей, чьи изображения уже хранятся в полицейских базах данных. Согласно утверждениям федеральной полиции Германии, фотографии всех других прохожих, захваченных камерами наблюдения, «сразу же удаляются».

После шестимесячного экспериментального этапа в Берлине будет принято решение о том, будет ли автоматическое распознавание лиц осуществляться по всей стране на железнодорожных станциях Германии и в других общественных местах. «Если все пойдет хорошо, это будет невероятный рост безопасности для населения», — сказал де Мезьер, который, впрочем, предупредил, что еще предстоит проделать массу работы. — «Что происходит, когда люди надевают солнцезащитные очки, шляпу или капюшон»?

На этот вопрос министр внутренних дел мог получить ответ раньше, чем ожидал, — зхамечает онлайн-издание. Так как многие противники проекта по обнаружению лиц ездили вверх и вниз по эскалаторам на станции Зюкройц все время его визита. Их можно было увидеть из диспетчерской, когда высокопоставленный чиновник слушал, как полиция объясняет технологию работы. Активисты одели маски и парики или держали газеты перед лицами.

GermanNews