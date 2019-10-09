Берлин и Вену соединит быстрый Railjet

С весны 2020 года путешественники могут рассчитывать на новый прямой поезд из Берлина в Чехию и Австрию. Маршрут является совместным предложением Deutsche Bahn, Австрийской федеральной железной дороги (ÖBB) и Чешской государственной железной дороги ČD.

Первый состав должен отправиться 4 мая 2020 года из Граца в Берлин. В обратном направлении поезд впервые проследует 5 мая. Отправление из Берлина будет происходить примерно в 6 часов утра. В 8 часов поезд по плану должен покидать вокзал Дрездена, а в 10.30 быть уже в Праге. Затем современный Railjet, развивающий скорость до 230 км/ч, проследует через Вену в Грац.

Цены на билеты не поражают воображение. Например, Super Sparpreis Europa предлагает билеты из Берлина в Прагу всего за 19,90 евро, из Дрездена — от 14,90 евро. Забронировать их можно за шесть месяцев до предполагаемой поездки.

Railjet — совместный проект дальних перевозок Австрийских федеральных железных дорог (ÖBB) и Чешских железных дорог (ČD). Все поезда оснащены бесплатным доступом в Интернет, вскоре будет добавлен и отсек для велосипедов, — информирует www.morgenpost.de/berlin/.

GN