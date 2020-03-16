Германия закрывает границы с сопредельными государствами, на них будет вновь введен контроль. Об этом объявил министр внутренних дел Хорст Зеехофер на пресс-конференции, состоявшейся накануне.

«Распространение коронавируса прогрессирует быстро и агрессивно … одна из самых важных мер будет заключаться в том, чтобы оборвать цепь заражения», — заявил Зеехофер журналистам.

Меры вступят в силу с 8 часов утра в понедельник, и с 6 часов утра на границе Дании. Но не коснутся перемещения товаров и трансграничных пассажиров. Гражданам Германии и лицам с видом на жительство разрешено вернуться в страну, — сообщает The Local.

По словам Зеехофера, людям «без веских причин для поездки» и лицам, предположительно зараженным коронавирусом, не разрешат пересечь границу. Чиновник подчеркнул, что новые меры — временные. И их обоснованность будут переоценивать «время от времени». Высшая точка коронавирусного кризиса еще не достигнута, — предупредил он, призвав граждан избегать социальных контактов.

Решение о закрытии границ приняли после того, как Институт Роберта Коха, отвечающий за общественное здравоохранение в Германии, объявил французский пограничный регион Эльзас-Лотарингия зоной риска.

Германия является одной из стран, сильно пострадавших от пандемии коронавируса. В воскресенье в стране зарегистрировали более 5500 подтвержденных случаев коронавируса. Что на 1000 больше, чем в субботу! Есть 12 зарегистрированных смертей.

GN