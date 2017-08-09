На дальнем рейсе Lufthansa произошло возгорание

Переносная аккумуляторная батарея для зарядки для мобильных телефонов вызвала небольшой пожар на трансатлантическом рейсе компании Lufthansa. Устройство провалилось между пассажирскими сиденьями бизнес-класса и загорелось, — возгорание потушили с помощью огнетушителя, экстренную посадку самолет не запрашивал.

Инцидент произошел на борту авиалайнера А380, следовавшего из Франкфурта-на-Майне в американский Хьюстон, недалеко от канадского Монреаля. Приблизительно за 4 часа до того, как борт прибыл в аэропорт назначения, — информирует DW.

Представитель авиакомпании заявил, что аккумуляторы «представляют собой угрозу безопасности», но добавил, что Lufthansa не будет менять свою политику относительно таких устройств. Он также предупредил, что батареи следует хранить вне грузового отсека, где возгорание гораздо сложнее заметить.

В прошлом году многие клиенты компании Samsung сообщали о том, что батареи смартфонов Galaxy S7 самовоспламеняются, что побудило некоторых авиаперевозчиков запретить их на борту самолетов.

GermanNews